Geburtstagstrip: Alexandra Burke zeigt erstmals ihre Tochter

Alexandra Burke (34) könnte an ihrem Geburtstag wohl kaum glücklicher sein. Die ehemalige X Factor-Siegerin hatte Anfang Juli wunderbare Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Partner Darren Randolph durften ihr erstes Baby auf der Welt willkommen heißen. Das Paar konnte sich über eine Tochter freuen. Die Sängerin wurde bereits mit dem Kind gesichtet. Doch nun präsentierte Alexandra auch voll Stolz ihr Babyglück im Netz!

Die Musikerin wurde am Donnerstag 34 Jahre alt und teilte zu diesem Anlass einen ganz besonderen Schnappschuss via Instagram. An ihrem ersten Geburtstag als Mama unternahm sie einen Trip nach Monte-Carlo – und posierte dort zum ersten Mal strahlend mit ihrer Tochter. In einem grünen Kleid blickte sie verliebt auf ihren Nachwuchs. "Das ist die 34. Danke für die vielen lieben Nachrichten heute", schrieb sie zu dem Beitrag.

Wie die Kleine heißt, hat Alexandra noch nicht verraten. Sie und Darren hatten Probleme damit, sich überhaupt auf einen Namen festzulegen. "Wir sind noch dabei, uns für einen Namen zu entscheiden, aber wir haben schon ein paar im Kopf", hatte die Neu-Mama im Juli gegenüber Hello! angemerkt.

Anzeige

alexandraburke / Instagram Alexandra Burke und ihr Partner Darren Randolph im Februar 2022

Anzeige

alexandraburke / Instagram Die Sängerin Alexandra Burke im Januar 2022

Anzeige

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de