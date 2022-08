Legt Rapper Cro etwa bald seine legendäre Pandamaske ab?

Ob Cro (32) sich bald ohne Maske zeigt? Der Rapper hat sich mit Songs wie "Easy" und "Bad Chick" fest in der deutschen Musikszene etabliert. Bekannt ist er aber vor allem für die legendäre Pandamaske. Sein Gesicht hat Carlo Waibel, wie der Musiker bürgerlich heißt, aber noch nie vollständig unverhüllt gezeigt. Das könnte sich jetzt ändern. Cro offenbarte, dass er durchaus darüber nachdenke, die Maske abzunehmen!

Im Interview mit der Plattform 20 Minuten plauderte Cro aus, dass er grundsätzlich nicht abgeneigt sei, sein Gesicht zu zeigen. "Alle sechs Monate denke ich so: 'Jetzt könnte ich die Maske eigentlich mal abnehmen.' Wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Schlange stehe oder so", scherzte der 32-Jährige. Getan hat er das bisher aber nicht. Dafür sei ihm die Freiheit, auf der Straße nicht erkannt zu werden, dann doch zu lieb. "Das ist total angenehm", meinte er. Daher bleibt es wohl erst einmal bei der Pandamaske, aber unmöglich ist die Chance einer baldigen Enthüllung nicht.

2021 deutete Cro an, seine Karriere beenden zu wollen, doch nun meldet er sich mit einem neuen Album zurück. "11:11" lautet der Titel des Stücks, das derzeit auf Platz eins der deutschen Charts rangiert. Ein großer Erfolg für Cro, der ihn wahrscheinlich erst einmal davon abhält, den Panda endgültig zu begraben.

Getty Images Cro bei der "Unsere Zeit ist jetzt"-Premiere

Instagram / thisiscro Rapper Cro

Getty Images Cro, Musiker

