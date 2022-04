Plant Cro (32) "nur" neue Musik oder hat sich jemand Zugang zu seinem Social-Media-Account verschafft? Dank seiner Pandamaske ist die Identität des Rappers bis heute unbekannt. Im Netz versorgt er seine Fans trotz Anonymität mit Content rund um seine Musik – auf jeglichen Bildern ist sein Gesicht auch dort hinter der Kopfbedeckung versteckt. Wer jetzt aber einen Blick auf Cros Instagram-Profil wirft, dürfte stutzig werden: Dort sammeln sich mysteriöse Postings. Schickt der Künstler eine geheime Botschaft oder wurde er gehackt?

Am Sonntagabend wurde auf dem Instagram-Account des 32-Jährigen nicht nur das Bild einer seltsamen Ansammlung von Buchstaben in seiner Story veröffentlicht – auch in seinem Feed lässt sich ein ähnlicher Post finden. Ob es sich bei der Buchstabenaneinanderreihung um Programmiersprache, eine verschlüsselte Botschaft oder nur sinnlose Symbole handelt, wird nicht aufgeklärt. Denn auch der Beitrag neben dem Bild ist komplett unverständlich. "Schlaganfall auf der Tastatur?" oder: "Verwirrung pur", schrieben zwei Fans irritiert unter dem Posting. Cros Highlight-Storys sind zwar nach wie vor zu sehen – sind jedoch ebenfalls seltsam benannt und mit verschwommenen Titelbildern ausgestattet.

Kein Wunder, dass die Follower des "Easy"-Interpreten wissen wollen, was hinter den wirren Postings steckt. Zwei Vermutungen liefern sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während die einen glauben, dass Cro auf lustige Art und Weise neue Musik oder ein neues Projekt verkünden möchte, glauben andere, dass sich jemand Zugriff zu seinem Account verschafft hat. "Der Song 'Keine Ahnung' kommt am 8. April", witzelte jemand. "Cro wurde gehackt", schrieb ein anderer User.

Cro bei der "Unsere Zeit ist jetzt"-Premiere

Cros Instagram-Beitrag

Cro, Rapper

