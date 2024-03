XL-Pool und keine Wände: So luxuriös lebt Cro auf Bali!

Cro (34) genießt sein Leben in vollen Zügen! Der Musiker feierte in der Vergangenheit riesige Erfolge mit Songs wie "Easy" oder "Hi Kids" und bekam für seine Werke auch zahlreiche Preise verliehen. 2022 brachte der gebürtige Baden-Württemberger sein bisher letztes Album in Deutschland heraus. Seinem Heimatland kehrte er schon vor einiger Zeit den Rücken – Cro lebt inzwischen auf Bali. Und sein Zuhause ist richtig luxuriös!

Dem Magazin Architectural Digest Germany öffnet Carlo Waibel, wie der Musiker bürgerlich heißt, die Pforten seines Heims. 12.000 Kilometer von der Heimat entfernt lebt der Rapper in einer riesigen und supermodernen Holzvilla – ohne Wände! "Wir haben bewusst keine Wände gebaut, damit die Luft durchzieht. Man ist hier quasi draußen", erklärt er im Interview. Das Anwesen verfügt zudem über einen großen Pool, einen offenen Wohnbereich und ein in den Boden eingelassenes Sofa.

Cro gibt seinen Fans zwar einen Einblick in sein Zuhause – sein Gesicht versteckt er aber weiterhin hinter einer Pandamaske. Und das soll wohl auch so bleiben. Denn wie der Musiker 2022 in einem Interview versicherte, genieße er es, in der Öffentlichkeit ohne die Maske unerkannt zu bleiben: "Das ist total angenehm."

Getty Images Musiker Cro, November 2022

ActionPress Cro beim Ski-Saisonopening in Obertauern 2019

Getty Images Cro bei den iHeartRadio Music Awards 2019 in Los Angeles

