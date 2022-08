Olivia Munn erschöpft: Baby Malcolm bekommt erste Zähnchen

Olivia Munns (42) Baby macht eine harte Zeit durch– genau wie seine Mama. Mit ihrem Mann John Mulaney (40) hieß die Schauspielerin im Dezember 2021 ihr erstes Kind willkommen. Sohnemann Malcolm Hiệp ist seither der ganze Stolz des Paares. Doch das Leben mit dem Kleinen ist auch eine Herausforderung. Die frischgebackene Mama sprach bereits offen über ihre postpartale Angststörung. Jetzt berichtete sie erneut von den Schattenseiten des Mutterseins: Baby Malcolm zahnt – und bringt Olivia damit an ihre Grenzen.

In einem Video auf Instagram klagte die 42-Jährige über die Phase, in der ihr Nachwuchs derzeit steckt. Mit ernstem Gesichtsausdruck beschrieb sie den Umstand, dass Malcolm seine ersten Zähnchen bekommt, als Albtraum. "Dies dient auch als Gruppennachricht an alle, denen ich noch nicht geantwortet habe. Ich melde mich bei euch, egal, wie lange es dauert, bis dieser Zahn herauskommt", schrieb Olivia hoffnungsvoll zu dem Clip. Ihr Partner scheint aber an ihrer Seite zu sein. John hinterließ in der Kommentarspalte ein schlichtes Herz-Emoji.

Herausfordernde Zeiten wie diese schweißen das Paar sogar noch enger zusammen. Gegenüber E! News betonte ein Insider: "Olivia und John sind sich seit der Geburt ihres Sohnes viel nähergekommen." Vor allem die "Violet"-Darstellerin ist wohl ganz angetan davon, ihren Liebsten in der Rolle als Vater zu sehen.

Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Olivia Munn und ihr Baby Malcolm im Juni 2022

Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm im Juli 2022

Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de