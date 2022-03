Olivia Munn (41) hat seit der Entbindung ihres Babys schwer zu kämpfen. Im Dezember 2021 wurden die Schauspielerin und ihr Mann John Mulaney (39) zum ersten Mal Eltern und begrüßten ihren Sohn Malcolm Hiệp auf der Welt. Über ihren Mama-Alltag spricht die Darstellerin ehrlich und berichtete auch bereits von Stillproblemen. Nun wandte sie sich erneut mit einem ernsten Thema an die Öffentlichkeit: Olivia leidet an einer postpartalen Angststörung.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 41-Jährige mit einem Update und schrieb über die Veränderungen seit der Entbindung. "Meine Hüften fühlen sich immer noch wackelig an, weil ich ein menschliches Wesen herausgepresst habe, meine postpartale Angststörung ist immer noch da – und schrecklich", räumte die frischgebackene Mama ehrlich ein. Dennoch habe sie sich zu ihrer ersten Stunde in Capoeira, einer brasilianischen Kampfkunst, aufgerafft.

Das Training und die Bewegung tragen wohl sogar zu Olivias Genesung bei. "Durch die Rückkehr zum Kampfsport fühle ich mich wieder ein bisschen mehr wie ich selbst", merkte die US-Amerikanerin an. Nun hoffe sie nur, diese Motivation auch beibehalten zu können.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und sein Sohn im Februar 2022

Instagram / oliviamunn Schauspielerin Olivia Munn und ihr Baby

Getty Images Olivia Munn im Mai 2021 in Kalifornien

