Sarah Engels kann Kritik an Pietros Babynews nicht verstehen

Sarah Engels (29) hält sich vornehm zurück! Vor wenigen Tagen ließ ihr Ex-Mann und Vater ihres Sohnes Alessio (7) Pietro Lombardi (30) mit seiner Freundin Laura Maria Rypa (26) die Bombe platzen: Die beiden erwarten trotz turbulenter On-off-Beziehung ein Baby zusammen! Die Sängerin gratulierte den werdenden Eltern herzlich unter dem Verkündungspost, unter dem sonst auch viel Kritik für das Paar zu lesen war. Jetzt erklärte Sarah, was sie wirklich von Pietros Babynews hält.

"Ich wünsche ihnen nur das Beste und vor allem ein gesundes und gesegnetes kleines Wunder", machte sie in einem Q&A in ihrer Instagram-Story noch mal deutlich. Die vielen negativen Kommentare, die sich Laura und Pietro wegen ihrer Beziehung und den Neuigkeiten jetzt gefallen lassen müssen, könne Sarah gar nicht verstehen. "Die beiden sind erwachsene Menschen und wissen ja, was sie tun. Ich finde, jeder Mensch hat einen respektvollen Umgang verdient", stellte die DSDS-Zweite von 2011 klar.

Für ihre Zurückhaltung zu dem Thema hatte Sarah auch eine Erklärung parat. "Weil ich persönlich es als nicht so wichtig empfinde, solche Dinge über die Öffentlichkeit oder offiziell zu machen", berichtete sie. Sie habe den beiden privat alles Gute gewünscht: "Was ich als bedeutsamer empfinde."

Anzeige

AEDT / Action Press Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de