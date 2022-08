So veränderte sich Devon Windsors Body in den letzten Jahren

Devon Windsor (28) kam nach ihrer Schwangerschaft im vergangenen Jahr schnell wieder in Form. Im Herbst 2021 brachte der ehemalige Victoria's Secret-Engel seine Tochter Enzo Elodi auf die Welt. Das fitnessbegeisterte Model, das auch während seiner Schwangerschaft super definiert blieb, scheint die zusätzlichen Schwangerschaftspfunde ohne Probleme losgeworden zu sein. So teilte Devon jetzt sexy Bikini-Fotos von den Sommern der letzten Jahre in einem zusammengeschnittenen Video.

Während sie sich auf Bildern von 2020 noch sehr schlank im Bikini präsentierte, ist im nächsten Jahr bereits ihr Babybauch zu sehen. Auf TikTok teilte sie ein Video mit Fotos ihrer Schwangerschaft, um ihren Followern das Wachstum ihrer Babykugel zu zeigen. Die neuesten Aufnahmen belegen, diesen Sommer hatte Devon ihre alte Bikini-Figur schon wieder zurück.

Die Foto-Show ist auch eine geschickte Promo ihrer Mode-Linie. Diese gründete Devon vor drei Jahren, um ein Label auf den Markt zu bringen, das Bademode für Frauen in allen Lebensabschnitten anbietet. Damit sicherte sie sich auch außerhalb der Modelbranche ein Standbein in der Modewelt.

TikTok / devwindsor Devon Windsor

TikTok / devwindsor Devon Windsor 2021

Instagram / devwindsor Devon Windsor mit ihrer Tochter Enzo im Januar 2022

