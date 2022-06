"Dankbar": Devon Windsor teilt süße Fotos mit ihrer Familie

Devon Windsor (28) genießt ihr neues Leben in vollen Zügen! Im vergangenen Herbst durften das Model und sein Ehemann Jonathan Barbara ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Töchterchen Enzo Elodi ist seitdem der ganze Stolz des ehemaligen Victoria's Secret-Engels und des Fashion-Unternehmers. Wie sehr sie die schöne Zeit mit ihren Liebsten genießt, machte Devin nun mit neuen Familienfotos deutlich!

Was für ein niedlicher Anblick! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Samstag mehrere Fotos, die offenbar bei einem kleinen Familientreffen entstanden waren. Auf einem Schnappschuss posieren die glücklichen Eltern mit Töchterchen Enzo, auf einem weiteren zeigt sich Devon mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Dazu schrieb sie: "Ich bin so dankbar für meine Familie!"

Erst Anfang des Jahres stand für die Family ein besonderer Tag an. Denn die kleine Enzo wurde im Kreise ihrer Liebsten getauft! Zu diesem Anlass teilte Devon mehrere Bilder, die ihren Sprössling in einem süßen weißen Taufkleid inklusive Mützchen zeigen.

Getty Images Devon Windsor, Model

Instagram / devwindsor Devon Windsor (rechts) mit ihrer Schwester, ihrer Mutter und ihrer Tochter

Instagram / devwindsor Devon Windsor und Johnny Dexter Barbara mit ihrer Tochter Enzo

