Tiefpunkt der Karriere: Shia LaBeouf hatte Suizidgedanken

Shia LaBeouf (36) teilt einen Einblick in sein Seelenleben. Der Schauspieler war 2007 durch die Hauptrolle in Transformers weltberühmt geworden. Für seine Leistung wurde der US-Amerikaner mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und sicherte sich seinen Platz in Hollywood. Doch für einige Zeit lief es für den 36-Jährigen dann beruflich gar nicht gut – wie Shia jetzt enthüllte, dachte er in diesem Tief sogar an Suizid.

"Ich hatte eine Waffe auf dem Tisch liegen. Ich wollte hier raus", erklärte der gebürtige Kalifornier nun in einem YouTube-Interview mit dem Bischof Robert Barron. Damals sei sein Leben vollkommen aus den Fugen geraten, er habe mehrere Autounfälle gehabt, sei im Entzug gewesen und auch seine Beziehung sei in die Brüche gegangen. Das alles habe ihn extrem belastet und er habe sich geschämt, betonte Shia: "Ich wollte nicht mehr am Leben sein, als das alles passierte!"

Doch wie der Filmstar weiter erklärte, sei sein Lebenswille größer gewesen: "Ich hatte immer noch den Wunsch, durchzuhalten!" Anschließend begann Shia, an einem Film über einen Mönch zu arbeiten – und konvertierte schlussendlich sogar zum Katholizismus.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

