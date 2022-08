Tipps & Tricks: So stärken BTN-Mädels ihr Selbstbewusstsein

Wie gehen Liza Waschke, Mareike Flügge und Laura Maack mit sich selbst um? Die drei Mädels wurden durch ihre Rollen bei Berlin - Tag & Nacht bundesweit bekannt. In der beliebten Daily spielen sie echte Powerfrauen: Als Milla, Franzi und Paula erleben die drei in den kuriosen Storys der Vorabendserie jede Menge Auf und Abs – und müssen sich immer wieder durchsetzen. Promiflash verrieten Liza, Mareike und Laura nun, wie sie so selbstbewusst wurden.

"Ich finde, der Rückhalt bei Freunden und Familie ist am wichtigsten. Meine Mama hat mich immer alles machen lassen, was ich wollte", erzählte Mareike im Gespräch mit Promiflash. Auch in ihrem extravaganten Style und ihrem Faible für besondere Frisuren habe sie immer Unterstützung bekommen: "Ich glaube, das stärkt superkrass das Selbstbewusstsein." Ihr Co-Star Laura ist durch die BTN-Drehs selbstbewusster geworden: "Das Wichtigste ist dabei die Selbstliebe. Man kann nur mit anderen glücklich sein, wenn man es selber ist."

"Man muss sich selbst sagen: 'Ich bin nun mal so auf die Welt gekommen – ich habe dieses Aussehen, ich habe diesen Körper und damit bin ich fein'", stimmte Liza ihren Kolleginnen zu. Sie feiere gerade das Perfekte am Unperfekten – und gewinne daraus auch ihr Selbstbewusstsein.

"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Maack

"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Mareike Flügge

"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Liza Waschke

