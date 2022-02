Sie unterscheidet sich stark von ihrer Serienrolle. Mareike Flügge feierte im Januar nach zwei Jahren Pause ihr Comeback bei Berlin - Tag & Nacht und steht wieder als schüchterne Imbissbesitzerin Franzi vor der Kamera. In ihrer Pause hat die Wahlberlinerin sich auch optisch verändert und zeigt sich im Netz gerne in extravaganten Looks. Promiflash verriet Mareike, wie viel ihres eigenen Charakters sie in ihre Rolle stecken wird.

"Für mich war und ist Franzi ein toller Charakter, komplett unabhängig von der äußeren Erscheinung", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Ihre schüchterne Art und ihren unscheinbaren Style habe die Imbissbesitzerin aber tatsächlich zurückgelassen. "Gerade bei den Looks kann man sich auf eine fesche, neue Franzi freuen", kündigte Mareike an. Generell bemühe sie sich sehr, in ihrer Serienrolle auch ihre eigene Persönlichkeit widerzuspiegeln: "Da ich, genau wie Franzi auch, ein dickes Mädchen in Berlin bin, liegt mir unglaublich viel daran, ihr so viele meiner Facetten, Ansichten und Denkweisen wie möglich mitzugeben."

Damit wolle sie den Klischees, die dicke Menschen im Fernsehen normalerweise bedienten, den Kampf ansagen. "Ich bin ein bisschen draller als der Durchschnitt – das hindert mich aber nicht daran, mich anzuziehen, wie ich will", zeigte Mareike sich selbstbewusst. Für sie sei es wichtig, dass in den Medien Menschen vertreten seien, die nicht dem Ideal entsprächen. Für die wolle sie als Franzi eine wichtige Message darstellen: "Du kannst hot sein, auch wenn du keine 90-60-90 hast!"

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, BTN-Darstellerin

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, BTN-Darstellerin

