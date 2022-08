Total emotional: Cindy aus Marzahn feiert ihr Comeback!

Endlich ist sie zurück! Die Komikerin Ilka Bessin (50) hatte sich in den vergangenen Jahren durch ihre Rolle der Kunstfigur Cindy aus Marzahn (50) einen großen Namen in der Comedybranche gemacht. Im Jahr 2016 verkündete sie allerdings, dass sie den Charakter zukünftig nicht mehr spielen wolle. Umso größer war natürlich die Freude der Fans, als im April publik wurde, dass Cindy nach sechs Jahren bald ihr Comeback feiern wird. Nun war es auch schon so weit: Für Ilka war der Auftritt ziemlich emotional!

Am heutigen Freitag flimmerte die erste von vier Folgen ihres neuen Formats "Die Cindy aus Marzahn Show" über die Bildschirme. Die Luckenwalderin konnte es offenbar selbst nicht glauben, dass sie endlich wieder auf der Bühne stand. "Dankeschön, vielen Dank! Boah, ich muss weinen", bedankte sich Ilka nach ihrem Auftritt im Interview mit RTL und gab dabei ganz offen zu, dass sie vor der TV-Aufzeichnung ziemlich nervös war.

Doch warum hatte sich die 50-Jährige im Jahr 2016 eigentlich dazu entschieden, ihrer Rolle erst einmal den Rücken zu kehren? "Man darf so eine Figur nicht totspielen. Wenn man sich elf Jahre lang Abend für Abend eine Perücke aufsetzt und einen pinkfarbenen Jogginganzug anzieht, muss man aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen: 'Boah, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen", erklärte Ilka damals gegenüber dem Spiegel.

