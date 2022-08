Kinderplanung abgeschlossen? Kristin Cavallari klärt auf!

Kristin Cavallari (35) gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in Sachen Familienplanung! Für die US-amerikanische TV-Bekanntheit könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Zehn Jahre lang war die The Hills-Darstellerin mit ihrem Ex-Partner Jay Cutler (39) zusammen. 2020 ließen sie und der Vater ihrer drei Kinder sich scheiden. Und darüber ist sie mehr als happy! Seitdem geht die hübsche Blondine alleine durchs Leben. Doch könnte sich Kristin vorstellen, in Zukunft noch weitere Kinder zu bekommen?

Via Instagram stellte sich Kristin am Dienstag den neugierigen Fragen ihrer Fangemeinde und verriet einige Details aus ihrem Privatleben. Dabei interessierte es ihre Follower brennend, ob sie ihre Familienplanung bereits abgeschlossen habe. "Ich möchte keine weiteren Kinder", stellte sie zunächst klar und fügte hinzu, dass es jedoch eine Ausnahme gäbe. "Falls ich auf jemanden treffe, der noch keine Kinder hat, dann würde ich noch eins haben", erklärte sie weiter.

Im April berichtete Kristin bereits, dass sie ihre Liebespleiten der vergangenen Jahre inzwischen bestens verarbeitet hätte. "Jetzt bin ich endlich bereit für eine neue Beziehung", verkündete sie ebenfalls in einer Instagram-Fragerunde, bei der sie jede Menge Fragen zum Thema Dating beantwortete.

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihre drei Kinder im November 2020

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de