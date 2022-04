Kristin Cavallari (35) hat in Sachen Liebe eine turbulente Zeit hinter sich! Die US-amerikanische TV-Persönlichkeit hat sich im Frühjahr 2020 von ihrem Ehemann und Vater ihrer Kinder, Jay Cutler (38), scheiden lassen. Daraufhin ließ sich die The Hills-Darstellerin zwar bereits wieder auf eine Beziehung mit dem Komiker Jeff Dye ein – doch diese Liebe ging nach kurzer Zeit in die Brüche. Jetzt fasst die Blondine neuen Mut: Kristin ist nach den Liebespleiten wieder bereit für die Liebe!

In ihrer Instagram-Story beantwortete Kristin jetzt allerhand Fragen rund um die Themen Liebe und Dating – und dabei gewährte sie ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Ich habe die vergangenen zwei Jahre gebraucht, um einige schwere Dinge zu verarbeiten. Ich habe hier und da ein wenig gedatet, aber da war nichts wirklich Ernstes dabei", berichtete die 35-Jährige von ihren jüngsten Dating-Erfahrungen und betonte: "Jetzt bin ich endlich bereit für eine neue Beziehung."

Trotz der Liebespleiten und insbesondere der Scheidung von Jay ist sich Kristin sicher, dass sie irgendwann noch einmal vor den Altar treten wird. "Ich habe den Glauben an die Ehe nicht verloren", stellte die Beauty nämlich klar. Sie habe sich in den vergangenen zwei Jahren sehr weiterentwickelt und starte die Liebessuche jetzt quasi als eine ganz andere Person.

Getty Images Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Oktober 2021

