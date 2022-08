Legte Sylvester Stallone schon vor Monaten den Ehering ab?

Ist die Ehe von Sylvester Stallone (76) schon länger am Ende? Am Mittwoch hatten der Schauspieler und seine Frau Jennifer Flavin (54) bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Ein Vierteljahrzehnt waren der Action-Star und das Model verheiratet gewesen, aus ihrer Beziehung gingen drei Töchter hervor – sie galten als absolutes Traumpaar in Hollywood. Doch nun gibt es Indizien, die darauf hindeuten, dass Sly und Jen bereits seit Wochen getrennt sind...

Ende Juni war der "Rocky"-Darsteller auf einem Event in London zu Besuch gewesen. Auf dem roten Teppich posierte Sly cool wie immer – doch wenn man genauer hinschaut, ist ein Detail kaum zu übersehen: Der Familienvater trägt auf den Paparazzifotos keinen Ehering! Beide Hände sind frei von Schmuck. Ob das wohl schon damals die Konsequenz seiner Trennung war?

Auch nach der Scheidung wollen Jennifer und Sylvester offenbar für ihre gemeinsamen Töchter zusammenhalten. In einem Statement betonte der 76-Jährige: "Ich liebe meine Familie. Wir gehen diese persönlichen Probleme freundschaftlich und privat an!" Sly ist aus erster Ehe zudem Vater von zwei Söhnen.

Anzeige

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone in Hollywood, August 2019

Anzeige

MEGA Sylvester Stallone im Juni 2022 in London

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone mit Jennifer Flavin (Mitte) und seinen Töchtern Sistine, Sophia und Scarlet

Anzeige

Denkt ihr, dass Slys Ehe schon so lange am Ende gewesen ist? Ja, das deutet klar darauf hin! Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de