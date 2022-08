Vermögen verpulvert? Sylvester Stallones Ehe ist am Ende

Sylvester Stallone (76) ist bald ein geschiedener Mann! Der Schauspieler hatte vor 25 Jahren das Model Jennifer Flavin (54) geheiratet. Mit der Beauty bekam der Action-Star gleich drei Töchter und führte offenbar die perfekte Hollywood-Ehe. Doch das ist nun vorbei: Wie am Mittwoch bekannt wurde, reichte Jennifer die Scheidung ein – und macht ihrem Ex zudem Vorwürfe! "Nach Informationen und Überzeugung hat sich der Ehemann an der absichtlichen Vergeudung, Erschöpfung und/oder Verschwendung von ehelichen Vermögenswerten beteiligt", heißt es in den Gerichtsunterlagen.

