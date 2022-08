Deutete Sylvester Stallones Ex schon 2021 Ehe-Probleme an?

Bahnte sich diese Scheidung bereits an? Mitte der Woche war bekannt geworden, dass die Ehe von Sylvester Stallone (76) und seiner Ehefrau Jennifer Flavin (54) am Ende ist. Nach über 25 Jahren reichte das Model die Scheidung von dem Vater seiner drei Töchter ein. Plötzlich kam das Liebes-Aus für Sly und Jen aber wohl auch nicht: Denn schon vor über einem Jahr sprach die Beauty offenbar über ihre Ehe-Probleme...

Im April 2021 war die 54-Jährige in dem Podcast ihrer Töchter "Unwaxed With Sophia And Sistine Stallone" zu Gast. Als diese sie dort nach Beziehungsratschlägen fragten, erklärte ihrer Mutter: "Ihr werdet euch streiten, und ihr werdet eure Differenzen haben. [...] Es gibt keine Beziehung, die perfekt ist und in der man immer glücklich ist!" Jennifer betonte zudem, Sly und sie seien sehr unterschiedlich und man müssen die Macken des anderen zu nehmen lernen: "Man muss ausatmen und sich eine Auszeit nehmen!"

Ihre eigene Ehe konnte Jen mit diesen Tipps aber nicht retten. Wie der Anwalt der Blondine verlauten ließ, waren die Gründe für die Scheidung wohl finanzieller Natur: "Nach Informationen und Überzeugung hat sich der Ehemann an der absichtlichen Vergeudung, Erschöpfung und/oder Verschwendung von ehelichen Vermögenswerten beteiligt!"

Getty Images Jennifer Flavin, Model

Getty Images Sylvester Stallone mit Jennifer Flavin (Mitte) und seinen Töchtern Sistine, Sophia und Scarlet

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Mai 2020

