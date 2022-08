Jennifer Flavin stellt klar: Trennung war ihre Entscheidung!

Jennifer Flavin (54) spricht öffentlich über ihr Liebes-Aus! Am Mittwoch wurde bekannt, dass das Model und ihr Partner Sylvester Stallone (76) nach über 25 gemeinsamen Ehejahren in Zukunft getrennte Wege gehen wollen – und sich deshalb scheiden lassen. Auch wenn die Beziehung des Ex-Paares vorbei ist, sollen sich die beiden dennoch im Guten getrennt haben. Das bestätigte die Noch-Gattin des Schauspielers jetzt und verriet: Die Scheidung ging von Jennifer aus!

Gegenüber People sprach Jennifer nun erstmals öffentlich über die Trennung von Sylvester und machte dabei deutlich, dass sie diese Entschluss getroffen habe. "Ich bin traurig, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann eingereicht habe. Wir werden zwar nicht mehr verheiratet sein, aber ich werde die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten", erklärte die 54-Jährige – immerhin seien die zwei das ihren drei Töchtern Sistine (24), Scarlet (20) und Sophia (26) schuldig.

Seit das Ehe-Aus der beiden an die Öffentlichkeit kam, grübelten viele Fans darüber, was der Grund für ihre Trennung gewesen ist. Dabei lautete eine Theorie, dass Sylvesters Hund Dwight für die Scheidung verantwortlich sein soll – immerhin war das Tier ein krasses Streitthema zwischen ihm und Jennifer. "Wir haben die Beziehung nicht wegen eines so belanglosen Streits beendet", klärte der "Rocky"-Darsteller daraufhin jedoch im TMZ-Interview auf.

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Mai 2020

Instagram / jenniferflavinstallone Jennifer Flavin im Mai 2022

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau und seinen Töchtern

