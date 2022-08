Loredana Wollny klärt auf: Davin ist nicht der Babyvater!

Große Verwirrung um den Vater von Loredana Wollnys (18) Baby! Heute gab die TV-Bekanntheit zur großen Überraschung der Fans bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet: Sie teilte süße Fotos, auf denen sie ihren Babybauch hält. Die Community vermuteten sofort, dass es sich dabei um den Stuttgarter Davin handelt, mit dem sie vermehrt unterwegs war und im Mai ein Kussbild teilte. Doch jetzt machte Loredana klar, dass das ein Irrtum ist!

Bei einem Q&A auf Instagram wurde die werdende Mama gefragt, ob denn Davin ihr Partner und Vater ihres Babys ist – das konnte sie aber nicht bestätigen! "Nein, ist er nicht. Davin ist mein bester Freund", stellte Loredana klar. Allerdings sei sie mit dem Kindsvater noch zusammen: "Der Papa freut sich natürlich auch sehr!", hatte die 18-Jährige erklärt.

Wer genau jetzt stattdessen ihr Babydaddy ist, behielt sie allerdings für sich – und das wird wohl auch noch länger so bleiben. "Er steht aber nicht in der Öffentlichkeit und das bleibt auch erst mal so", hatte Loredana in Bezug auf ihren Freund deutlich gemacht.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im August 2022

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit Davin (mittig) und ihrem Kumpel Fabio (links)

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, August 2022

