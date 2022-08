Shia LaBeouf betrog jede Frau, mit der er zusammen war

Shia LaBeouf (36) zeigt Reue. Der Schauspieler könnte momentan nicht glücklicher sein. Gemeinsam mit seiner On-off-Freundin Mia Goth (28) hat er ein Baby. Kürzlich verriet der "Disturbia"-Darsteller sogar den Namen seiner Tochter, der Isabel lautet. Doch in der Vergangenheit fiel er immer wieder mit Negativschlagzeilen auf. Zum Beispiel warf seine Ex-Freundin FKA Twigs (34) ihm vor, ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Jetzt gab Shia zu: Er habe in der Vergangenheit vor allem Frauen viel Unrecht angetan.

Im "Real Ones"-Podcast sprach Shia mit Jon Bernthal (45) über seine Vergangenheit. Dabei räumte er ein, FKA Twigs "verletzt" zu haben. Doch die Musikerin ist nicht die Einzige, die unter ihm leiden musste. "Ich war ein vergnügungssüchtiger, egoistischer, unehrlicher, rücksichtsloser und ängstlicher Mensch", reflektierte der 36-Jährige. Er habe Frauen manipuliert und sogar jede, mit der er zusammen war, betrogen. Er werde sich sein Leben lang schuldig fühlen, meinte der US-Amerikaner.

Irgendwann sei bei Shia der Moment gekommen, an dem er sich Hilfe gesucht hat. Er war drei Monate lang in Therapie, in der er lernte, sein Leben neu zu gestalten. Während der Behandlung habe er es geschafft, sein großes Ego abzulegen und möchte jetzt, "alles wieder gut machen". "Es gibt einige Leute, die nicht mit mir reden wollen. Und ich verstehe das. Meine Aufgabe ist es jetzt, geduldig zu sein", erzählte Shia.

Anzeige

MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf im August 2022

Anzeige

Getty Images FKA Twigs bei den Brit Awards 2020

Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de