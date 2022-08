Babypause: So war letzter Tag am GZSZ-Set für Olivia Marei

Olivia Marei (32) genoss ihren vorerst letzten Drehtag. Der GZSZ-Star verkündete im April, dass er zum zweiten Mal Mama wird. Um das Babyglück in vollen Zügen genießen zu können, verriet die Schauspielerin schon im Frühjahr, dass sie eine Babypause einlegen möchte. Vor wenigen Wochen war es dann so weit – die werdende Mama stand zum vorerst letzten Mal für die Daily vor der Kamera. Im Promiflash-Interview plauderte Olivia aus, ob beim Abschied Tränen geflossen sind.

"Meinen vorerst letzten Tag bei GZSZ habe ich in vollen Zügen genossen. Ich habe mir in jeder Situation, wie zum Beispiel das Geschminktwerden in der Maske, bewusst gemacht, dass ich darauf das nächste Jahr verzichten muss. Trotzdem sind keine Tränen geflossen", erzählte die 32-Jährige im Promiflash-Interview. Das Wissen und die Sicherheit darüber, dass sie nach der Babypause zurückkehren wird, habe sie alles sehr positiv wahrnehmen lassen. "Das hat mir auch den Abschied zu den mir lieb gewonnenen Menschen erleichtert!", betonte die Darstellerin.

Wann Olivia wieder ans Set der beliebten Vorabendserie zurückkehren wird, steht bereits fest. "Bis jetzt ist die Babypause ungefähr für ein Jahr angedacht. Ich würde also im Herbst 2023 wieder einsteigen", verriet der GZSZ-Star. Bis dahin wolle die baldige Zweifachmama die Zeit mit ihrer Familie in Österreich und beim Reisen genießen.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihren GZSZ-Kollegen

Frederic Kern / Future Image Olivia Marei bei der Jubiläumsfeier zu 30 Jahre GZSZ

Getty Images Olivia Marei, Juni 2022

