Nach rund 27 Jahren: Val Kilmer möchte wieder Batman spielen

Val Kilmer (62) will wieder in die Rolle von Batman schlüpfen. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist der in Los Angeles geborene Darsteller nun schon in der Filmbranche tätig. Während seiner Karriere schlüpfte er auch in die ein oder andere kultige Figur. So spielte er 1995 beispielsweise den dunklen Rächer von Gotham City in "Batman Forever". Nun verriet Val, dass er gerne noch einmal Batman verkörpern würde.

In einem Interview mit IGN, das am Dienstag auf Twitter veröffentlicht wurde, sprach der zweifache Vater ausführlich über seine Gedanken zum Thema Filmfortsetzungen. Auch seine Batman-Darstellung wurde in diesem Zuge erwähnt. Auf die Frage, ob Val daran interessiert sei, noch einmal in das Fledermauskostüm zu schlüpfen, antwortete der 62-Jährige schlicht: "Ja, bitte." Offenbar wäre der "Top Gun"-Star jedoch auch schon mit einem simplen Gastauftritt zufrieden.

Einige Fans des US-Amerikaners dürfte diese Aussage jedoch etwas irritieren, schließlich sprach Val in der Vergangenheit bereits mehrfach darüber, wie ungern er den Comic-Helden seinerzeit gespielt habe. Sogar als Tiefpunkt in seiner Karriere hatte er "Batman Forever" schon beschrieben. "[Es] war ein Kampf für mich, eine Performance trotz des Kostüms abzuliefern, und es war frustrierend, bis ich erkannte, dass meine Aufgabe nur darin bestand, aufzutauchen und dort zu stehen, wo man es mir sagte", hatte er in seiner Doku "Val" zugegeben.

United Archives GmbH Val Kilmer, "Batman"-Darsteller

Getty Images Val Kilmer bei einem Event in Santa Monica im September 2013

United Archives GmbH Val Kilmer als Batman in "Batman Forever", 1995

