Rebecca Adlington ist nach ihrer Fehlgeburt wieder zu Hause

Rebecca Adlington (33) kann ihre Liebsten wieder in die Arme schließen. Vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Olympia-Schwimmerin ihren Fans berichtet, dass sie in der 12. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten hatte. In Folge der Operation, um den Fötus zu entfernen, hatte sie sich dann eine Sepsis und eine Niereninfektion zugezogen und war in einer Klinik behandelt worden. An ihrem Hochzeitstag wurde Rebecca nun wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Auf ihrem Instagram-Account meldete sich die 33-Jährige bei ihren Followern zu Wort und fand einige liebevolle Worte für ihren Ehemann Andrew Parsons. Unter einem Schnappschuss, der das Paar an ihrem großen Tag zeigt, schrieb die Mama: "Alles Liebe zum Jahrestag, Andrew. Du bist die Liebe meines Lebens, mein ein und alles". Rebecca fuhr fort, dass sie sich sicher sei, dass sie mit ihrem Liebsten an ihrer Seite wirklich alles durchstehen könne. "Du bist einfach der Beste", beendete die Goldmedaillengewinnerin ihren Beitrag.

In ihrer Story veröffentlichte die Blondine dann noch ein Foto, das sie kurz nach der Heimkehr aus dem Krankenhaus zeigt. Auf dem Bild ist die Ex-Olympionikin nur von hinten zu sehen, während sie ihren Sohn Albie auf dem Arm hält. Zudem umarmt ihre Tochter Summer die Mama freudig von der Seite. Den Schnappschuss betitelte sie schlicht mit dem Wort "Zuhause".

