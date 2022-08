Tanja Makarić reagiert: Kennt sie Julian Claßen etwa länger?

Tanja Makarić (25) bringt Licht ins Dunkle. Die Influencerin und Julian Claßen (29) machten nach wochenlangen Spekulationen ihre Beziehung im Juli dieses Jahres offiziell. Doch Gerüchten zufolge sollen sich die beiden schon vor rund zehn Monaten kennengelernt haben, denn aufmerksame Fans erkannten in einem der Schnappschüsse der Schwimmerin das Haus des YouTubers scheinbar wieder. Nun klärte Tanja auf, ob sie Julian tatsächlich vor fast einem Jahr schon kennengelernt hat.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty im Zuge einer Q&A-Runde einige Fragen ihrer Follower. So wollte ein Nutzer genauer wissen, was an den Spekulationen über ein früheres Kennenlernen dran sei. "Alles absoluter Quatsch", schrieb die 25-Jährige und versicherte: "Da kannten wir uns noch gar nicht. Man sieht aus, dass es nicht das Haus ist." Wann genau sie sich jedoch das erste Mal getroffen haben, verriet die Schwimmerin allerdings nicht.

Damit ist klar, dass Julian seine Ex Bibi Claßen (29) nicht betrogen hat, von der er sich nach 13 Jahren Beziehung im Mai getrennt hatte. "Ich habe Tanja circa einen Monat nach der Trennung kennengelernt und schätze mich sehr glücklich, sie in meinem Leben zu haben", hatte der YouTuber schon vor wenigen Wochen erst klargemacht.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022 in Italien

