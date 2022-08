Nach Pause: Herzogin Meghan kehrt auf Social Media zurück!

Herzogin Meghan (41) will wieder aktiver werden. Die gebürtige US-Amerikanerin arbeitete als Schauspielerin und war vor allem für ihre Rolle in der Serie Suits bekannt. Dabei gab sie gerne Einblicke aus ihrem Alltag und teilte einiges mit ihren Fans. Doch nachdem sie Prinz Harry (37) im Mai 2018 heiratete und in den britischen Palast einzog, musste die Brünette aufhören, im Netz aktiv zu sein. Nachdem sie ihren royalen Pflichten abdankte, kündigte Meghan an, nun wieder zu ihren Social-Media-Kanälen zurückzukehren!

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin "The Cut" sorgte die Frau von Prinz Harry für überraschende Neuigkeiten: "Ich melde mich zurück... auf Instagram." Wann genau die zweifache Mutter damit beginnen möchte, Beiträge zu veröffentlichen, verriet sie bisher noch nicht. Sie und ihr Mann führen zwar schon einen gemeinsamen Account unter dem Namen "sussexroyal", jedoch erscheinen dort nur die wichtigsten royalen Neuigkeiten. Mit ihrem eigenen Profil sind der Brünetten wahrscheinlich nicht mehr so sehr die Hände gebunden, wie bisher.

Meghan hat momentan aber noch ein weiteres Projekt am Laufen: Die 41-Jährige hat ihren eigenen Podcast "Archetypes". Allerdings ist die erste Folge nicht so gut bei manchen Zuhörern angekommen. Schließlich hat die einstige Schauspielerin darin hauptsächlich gesprochen und ihren Gast kaum zu Wort kommen lassen. "Wenn das so weitergeht, hören wir Meghan jede Woche dabei zu, wie sie sich selbst interviewt", hieß es bei The Daily Telegraph.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

