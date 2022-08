Ray Liottas Verlobte Jacy lässt sich Tattoo für ihn stechen

Jacy Nittolo will ihren verstorbenen Verlobten Ray Liotta (✝67) immer bei sich tragen. Im vergangenen Mai hat die traurige Nachricht die Filmwelt erschüttert, dass der "GoodFellas"-Darsteller im Alter von 67 Jahren verstorben ist. Neben seiner Tochter Karsen Liotta hinterließ der Hollywood-Star auch seine Verlobte, die den Schauspieler im Netz bereits mehrfach betrauerte. Nun ließ sich Jacy ein Tattoo zu Rays Ehren stechen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 47-Jährige nun eine Reihe an schwarz-weißen Schnappschüssen, die sie im Tattoo-Studio zeigen. "[Am Freitag] war es drei Monate her. Es schien mir nur angemessen, etwas Bedeutungsvolles zu tun, das mich für immer begleiten wird", schrieb Jacy unter ihrem Beitrag. So war auf den Aufnahmen zu sehen, wie der Tattoo-Künstler Mark Mahoney den Arm der Beauty tätowierte, bevor er sein Werk betrachtete. Was genau sich Jacy unter die Haut stechen ließ, verriet sie zwar nicht, auf einer Nahaufnahme sah es jedoch so aus, als könnte es sich bei der neuen Körperkunst um eine Feder handeln.

Unter dem Beitrag brachten viele Follower dann ihre Begeisterung über das neue Tattoo der vierfachen Mutter zum Ausdruck. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass das wirklich eine wunderschöne Geste sei. "Eine schöne Art, Ray zu ehren" oder "Wie schön, dass du das in Erinnerung an [Ray] gemacht hast! Du wirst seine Gegenwart für immer spüren", lauteten weitere Kommentare der Nutzer.

