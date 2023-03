Fake News verbreitet: Ray Liottas Facebook-Account gehackt!

Ray Liottas (✝67) Erbe wird von dunklen Wolken überschattet. Der Schauspieler war im vergangenen Jahr friedlich im Schlaf gestorben – der "Goodfellas"-Star wurde nur 69 Jahre alt. Seine Fans, Freunde und allen voran seine Verlobte trauern seitdem um den Hollywoodstar und versuchen, sein Vermächtnis weiterzuführen. Doch nun wird eben das angekratzt: Rays Facebook-Account wurde gehackt und genutzt, um Fake News über zahlreiche Promis zu verbreiten!

Wie TMZ berichtet, wurden auf dem Profil des verstorbenen US-Amerikaners zuletzt zahlreiche Beiträge gepostet, in denen unter anderem Bruce Willis (68) für tot erklärt wurde. Auch wurden dort Postings geteilt, in denen pornografisches Material zu sehen war. Wer hinter dem Hacker-Angriff steckte, ist bisher unklar – auf Bitten von Rays Angehörigen und ehemaligen Angestellten wurden die Beiträge jedoch bereits entfernt.

Rays Fans waren nach den Postings total aufgewühlt – sie wollen ihr Idol in guter Erinnerung behalten. Das Erbe des Schauspielers wird bald auch auf der Leinwand weitergeführt. Mitte April erscheint der Film "Cocaine Bear", in dem der New Yorker noch mitgespielt hatte. Der Streifen wurde Ray posthum gewidmet.

Anzeige

Getty Images Ray Liotta im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ray Liotta

Anzeige

2022 Universal Studios Ray Liotta in "Cocaine Bear"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de