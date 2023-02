Walk of Fame: Tochter empfängt Stern für Ray Liotta (†67)

Ray Liotta (✝67) wird posthum eine große Ehre zuteil! Der "Goodfellas"-Star ist im Mai 2022 völlig unerwartet verstorben – den Berichten nach sei der Schauspieler einfach eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Im Laufe seiner Karriere drehte der Hollywoodstar etliche erfolgreiche Filme. So ist diese Auszeichnung wohl auch keine große Überraschung: Ray bekam nach seinem Tod jetzt einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, den seine Tochter Karsen Liotta für ihn entgegennahm!

Das Event zu seinen Ehren fand am Freitag statt. Nachdem Rays Stern auf dem Boden feierlich enthüllt wurde, hielt Karsen eine Dankesrede: "Ich bin so gerührt, dass ich diese Auszeichnung im Namen meines Vaters entgegennehmen darf. Er war ein einzigartiger Schauspieler und der beste Freund, Bruder und Vater, den man sich hätte wünschen können", schwärmte sie laut Hollywood Life. "Ich liebe dich so sehr. Ich danke dir für deine Arbeit und den Eindruck, den du bei mir und allen, die dich lieben, hinterlassen hast. Jeder verdient einen Ray in seinem Leben."

Bei der Feierlichkeit waren auch ein paar Prominente zugegen – darunter auch Schauspieler Taron Egerton (33). Die beiden Männer standen gemeinsam für Rays allerletztes Projekt "Black Bird" vor der Kamera. Kollegin Elizabeth Banks (49) war ebenfalls vor Ort. Sie führte Regie bei seinem Film "Cocaine Bear", der im April in die Kinos kommt. Rays Verlobte Jacy Nittolo ließ sich das Event natürlich auch nicht entgehen. Sein Tod hatte sie schwer getroffen.

Anzeige

Getty Images Ray Liotta im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Karsen Liotta empfängt den Stern für Ray Liotta auf dem Walk of Fame

Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks, Karsen Liotta und Taron Egerton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de