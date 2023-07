Letzte Serie: Ray Liotta (†) für einen Emmy Award nominiert

Ray Liotta (✝67) hat die Chance auf einen letzten Award. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in dem Mafiafilm "Goodfellas" bekannt geworden. Im Mai 2022 entsetzte die Nachricht von seinem Tod ganz Hollywood – er soll an Herzversagen gestorben sein. Grund dafür waren wahrscheinlich Lungenprobleme. 2023 ist er in seinem letzten Film "Cocaine Bear" zu sehen. 2022 lief seine letzte Serie – und für diese Rolle ist Ray nun posthum für einen Emmy nominiert!

Vergangenes Jahr war Ray in einer Nebenrolle an der Seite von Hauptdarsteller Taron Egerton (33) in der Serie "Black Birds" zu sehen. Und für den Auftritt in der Krimiserie steht er jetzt auf der Nominiertenliste bei den diesjährigen Emmy Awards. "Ich bin den Mitgliedern der Television Academy so dankbar, dass sie meinen Vater mit dieser Nominierung geehrt haben", meint seine Tochter Karsen gegenüber Fox News. Sie sei unglaublich stolz, dass die Leistung ihres Papas in dem Format auch über ein Jahr nach seinem Tod gewürdigt werde: "Es würde ihm die Welt bedeuten."

Im Frühjahr 2023 ehrte auch der Walk of Fame Rays Leistungen als Schauspieler. Hier nahm seine Tochter Karsen den Stern stellvertretend an. "Ich bin so gerührt, dass ich diese Auszeichnung im Namen meines Vaters entgegennehmen darf", soll sie in ihrer Rede laut Hollywood Life geschwärmt haben.

Getty Images Ray Liotta bei den Critics' Choice Awards 2020

Getty Images Ray Liotta im Jahr 2016

Getty Images Karsen Liotta empfängt den Stern für Ray Liotta auf dem Walk of Fame

