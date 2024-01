Emmys: Tochter Karsen und Verlobte vertreten Ray Liotta (†)

Karsen Liotta und Jacy Nittolo zeigen sich zusammen auf dem roten Teppich. Im Mai 2022 ist Ray Liotta (✝67) an Lungenproblemen gestorben. Posthum wurde der Schauspieler für seine Darstellung des Big Jim Keene in der Serie "In with the Devil" (Original: "Black Birds") für einen Emmy Award nominiert. Bei der Verleihung wurde Ray nun von seiner Tochter und seiner Verlobten würdig vertreten.

Gemeinsam posierten Karsen und Jacy bei den Emmy Awards auf dem roten Teppich. Bilder, die E! vorliegen, zeigen sie glücklich Arm in Arm vor den Fotografen. Rays Tochter trug ein weißes ärmelloses Kleid, während die Partnerin ihres Vaters kontrastreich in einem schwarzen Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt erschien. Im Netz teilte Jacy ein gemeinsames Foto von dem Event. "Mein Mädchen fürs Leben. Durch dick und dünn", schwärmte sie dazu.

Trotz dieser würdigen Vertretung gewann Ray den Preis als "Bester Nebendarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" nicht. Die Trophäe ging an seinen "In with the Devil"-Kollegen Paul Walter Hauser (37). Nach seinem Sieg würdigte er den Verstorbenen: "Ich konnte nur einen Tag mit ihm am Set arbeiten. [...] Ich denke einfach, dass er einer unserer großen Schauspieler war. [...] Ich lobe ihn sehr gern für sein Talent, er war aber auch supernett zu mir."

Karsen Liotta bei den Emmy Awards 2024

Schauspieler Ray Liotta

Jacy Nittolo bei den Emmys 2024

