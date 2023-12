Er wäre 69 Jahre geworden: Fans gedenken Ray Liottas (†)

Ray Liotta (✝67) gehörte zu den großen Namen Hollywoods. Die Karriere des Schauspielers hatte 1978 in der Serie "Another World" begonnen und erreichte durch den Kultfilm "Goodfellas" von Martin Scorsese (81) ihren Höhepunkt. Im Mai des letzten Jahres starb er jedoch im Alter von 67 Jahren an Herzversagen. Unter den Filmliebhabern bleibt er unvergessen – seine Fans finden zu seinem Geburtstag lobende Worte für seine Karriere!

"Heute, an seinem Geburtstag, erinnern wir uns an das Leben und die Arbeit von Ray Liotta", schreibt ein Nutzer auf X. "Er wird immer Henry Hill sein", schreibt ein Fan über die berühmte Rolle des Schauspielers in "Goodfellas". Ein weiterer lobt seine fantastische Leistung in "Marriage Story" als Scheidungsanwalt von Adam Driver (40). "Happy Birthday in den Sternen", wünscht ein anderer.

Noch in diesem Jahr war Ray in einem Kinofilm zu sehen: Seine letzte Filmrolle hatte er in dem Streifen "Cocaine Bear". Für die Serie "Black Birds" wurde er sogar nach seinem Tod für einen Emmy nominiert.

CapitalPictures / Actionpress Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino, Martin Scorsese und Joe Pesci am "Goodfellas"-Set

Getty Images Ray Liotta, Schauspieler

Getty Images Ray Liotta, Schauspieler

