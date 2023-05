Für 4,5 Millionen Euro: Ray Liottas Haus wird nun verkauft

Sein Anwesen geht nun an einen anderen Besitzer! Ray Liotta (✝67) war im Mai des vergangenen Jahres verstorben, als er sich für Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik befunden hatte. Vor wenigen Monaten wurde dem "Goodfellas"-Darsteller dann eine große Ehre zuteil und er bekam einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Das ist jedoch nur ein kleiner Trost für seine Familie. Nun wurde auch bekannt: Rays einstiges Zuhause steht zum Verkauf!

Das berichtet bunte.de und gibt zudem genauere Infos zum Haus des verstorbenen Hollywood-Schauspielers bekannt. So sei das Gebäude unter anderem mit fünf Schlafzimmern, sechs Badezimmern und einem geräumigen Pool ausgestattet. Auch eine traumhafte Aussicht habe die Villa zu bieten. Für umgerechnet 4,5 Millionen Euro soll es zu erwerben sein – das sei für Verhältnisse in Pacific Palisades in Los Angeles noch ziemlich billig.

Vor Kurzem wurde bekannt, woran Ray verstorben war. Zuständige Ärzte erklärten laut TMZ, dass der zuletzt 67-Jährige Lungenproblemen und schlussendlich einem akuten Herzversagen erlegen war. Zudem sei am Leichnam des Filmdarstellers festgestellt worden, dass seine Arterien stark verdickt waren.

