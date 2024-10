Ein Jahr nach Rays Tod: Tochter Karsen Liotta ist verlobt

Karsen Liotta, die 25-jährige Tochter des verstorbenen Schauspielers Ray Liotta (✝67), verkündet tolle Neuigkeiten im Netz: Sie und der Schauspieler Justin Dwayne Hall haben sich verlobt! Wie Fotos auf Instagram zeigen, feierten die beiden ihre Verlobung am Sonntag im Kreise ihrer Familien in Beverly Hills. Karsen glänzte in einem trägerlosen weißen Kleid. Besonders auffällig war jedoch ihr funkelnder Verlobungsring, den sie stolz an ihrem Finger trug. Auch Justin schmiss sich in Schale: Der "The First Hope"-Darsteller trug einen eleganten schwarzen Anzug, den er gekonnt mit einem weißen Hemd kombinierte.

In den Kommentaren freuen sich zahlreiche Freunde und Fans des Paares über die süßen Neuigkeiten. "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid so ein schönes Paar", kommentiert nicht nur ein User euphorisch. Auch Justin lässt es sich nicht nehmen, unter dem Beitrag zu kommentieren. "Mein Mädchen, Karsen ist so heiß", macht der Schauspieler seiner Verlobten ein Kompliment. Karsen und Justin gehen seit September 2023 offiziell zusammen durchs Leben. Auf der New York Fashion Week machten sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Paarauftritt offiziell.

Die Verlobung markiert einen glücklichen Meilenstein in Karsens Leben, insbesondere nach dem Verlust ihres Vaters im vergangenen Jahr. Ray, bekannt durch seine Rolle in "GoodFellas", verstarb im Mai 2022 im Alter von 67 Jahren während Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik. Zu Beginn dieses Jahres wurde ihm posthum ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen. Zu seinen Ehren hielt seine Tochter eine bewegende Rede. Sie sprach dabei über die enge Bindung zu ihrem Vater und wie sehr er sie inspiriert hat. Jetzt beginnt für Karsen ein neues Kapitel an der Seite von Justin, mit dem sie ihr Glück gefunden zu haben scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karsen Liotta und Justin Dwayne Hall im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Karsen Liotta und ihr Vater Ray Liotta im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige