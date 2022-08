Heißer Hochzeitsgast: Dua Lipa setzt auf transparenten Look!

Dua Lipa (27) lässt keinen Spielraum für Interpretationen! Die Sängerin ist nicht nur für ihre Mega-Hits bekannt – auch ihre Looks werden von ihren Fans gefeiert. Zuletzt posierte sie im Netz in einem schwarzen Hauch von nichts. Lediglich ein paar Stofffetzen bedeckten ihre Brust in dem Meshkleid. Für die Hochzeit des Fashiondesigners Simon Porte Jacquemus (32) entschied sie sich für einen ähnlichen Look: Dua trug ein weißes, transparentes Dress!

Vor der Trauung lichtete man die "Be The One"-Interpretin ab. Ihre sportliche Figur setzte sie in einem hautengen, durchsichtigen Kleid mit 3D-Spitze in Szene. Dabei konnte man einen Blick auf Duas weißen Slip erhaschen. Den Look komplettierte sie mit großen weißen Ohrringen und einer schwarzen Tasche. Der Designer der Robe scheint niemand Geringeres als der Bräutigam Simon gewesen zu sein. Auf Social Media teilte er nämlich ein Bild der Musikerin in dem Dress.

Wer jetzt aber denkt, die Farbe Weiß wäre an solch einem Tag nicht angebracht, liegt zumindest bei Simons Hochzeit falsch. Denn fast alle Gäste trugen helle Farben – so scheint es schlichtweg der Dresscode gewesen zu sein.

Anzeige

Getty Images Simon Porte Jacquemus und Marco Maestri bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, August 2022

Anzeige

Getty Images Dua Lipa (l.), Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de