Khloé Kardashians Tochter True (4) trägt 1.730-Euro-Tasche!

Wie die Mutter, so die Tochter! Schon seit Jahren gewähren Khloé Kardashian (38) und der Keeping up with the Kardashians-Clan regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Egal ob Fashion-Shows oder TV-Auftritte – die Fans sind stets mit dabei und dürfen das luxuriöse Leben der Reality-TV-Bekanntheiten mitverfolgen. Doch auch die Kinder der Unternehmerinnen schwelgen im Luxus und dürfen sich immer wieder über teure Kleidung oder XXL-Geburtstagspartys freuen. Jetzt posierte Khloés Tochter True Thompson (4) einmal mehr mit einer Designer-Handtasche im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 38-Jährige nun eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen die Vierjährige zu sehen ist. Auf den Fotos trägt sie ein auffälliges Outfit, bestehend aus einem rosafarbenen Top, einem Rock und dazu passenden Crocs. Ihr Look wird dabei von einer personalisierten "Nano Speedy"-Tasche von Louis Vuitton abgerundet. Während auf der einen Seite des Designerstücks Trues Vorname prangt, ziert das Gesicht des Sesamstraße-Charakters Abby Cadabby die Rückseite. Insgesamt kostet das Accessoire 1.760 Dollar. Das entspricht umgerechnet etwa 1.730 Euro.

Khloés Promikollegen und Follower waren von dem Look der Kleinen jedenfalls hin und weg – und drückten ihre Begeisterung in der Kommentarspalte unter dem Posting aus. "Das ist unser Mädchen" , schwärmte beispielsweise der Social-Media-Star Yris Palmer von Trues Outfit. "Ich liebe ihren Style", notierte außerdem die Stylistin Justine Marjan.

Instagram / khloekardashian True Thompson im August 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson im Juli 2022

Instagram / khloekardashian True Thompson im August 2022

