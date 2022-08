Nach zwei Jahren: Schauspielerin Rachel Bilson ist vergeben

Rachel Bilson (41) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die Schauspielerin machte Anfang 2020 ihre Beziehung mit dem Comedian Bill Hader (44) offiziell. Doch gerade einmal ein halbes Jahr später hatte es sich schon wieder aus geliebt, denn die beiden trennten sich voneinander. Seitdem blieb es im Liebesleben der "Heart of Dixie"-Darstellerin ruhig – bis jetzt: Rachel verkündete, dass sie wieder vergeben ist!

In dem Podcast "Call Her Daddy" fühlte der Moderator Alex Cooper der O.C. California-Darstellerin auf den Zahn. So wollte er von ihr wissen, ob sie denn noch Single sei. "Nein, bin ich nicht", beantwortete die 41-Jährige die Frage. Ob der neue Mann an ihrer Seite auch in der Öffentlichkeit stehe, umriss Rachel nur vage: Sie sagte, dass sie offen sei, nicht berühmte Personen zu daten – allerdings neige sie trotzdem immer dazu, sich für Männer aus ihrer Branche zu entscheiden. Weitere Details zu ihrer neuen Flamme verriet sie jedoch nicht.

Doch warum ist die Brünette eigentlich eher abgeneigt, mit Hollywoodstars auszugehen? "Ich glaube, ich bin mit einigen Schauspielern ausgegangen", erklärte Rachel und holte weiter aus: "Ich glaube, dass einige von ihnen – nicht alle – sehr selbstverliebte Charakterzüge haben." Da man sich aber vor allem am Set oft über den Weg laufe, sei eine Romanze manchmal kaum zu umgehen.

Rachel Bilson im Mai 2022

Bill Hader mit Rachel Bilson bei den Golden Globes, 2020

Rachel Bilson, Schauspielerin

