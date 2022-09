Große Party: Mit diesen Stars feierte Cameron Diaz ihren 50.

Star-Aufgebot bei Cameron Diaz' (50) Geburtstagsparty! Am vergangenen Dienstag wurde die Schauspielerin ein halbes Jahrhundert alt. Seit Beginn ihrer Karriere Ende der 90er-Jahre war die gebürtige Kalifornierin in so einigen Blockbustern zu sehen, darunter beispielsweise "Verrückt nach Mary" oder "3 Engel für Charlie". Kein Wunder also, dass sie über die Jahre Freundschaften zu vielen Hollywood-Größen aufgebaut hat. Bei der Feier anlässlich Camerons 50. Geburtstags erschienen nun jede Menge Stars und Sternchen.

Wie Page Six jetzt berichtete, feierte die "Sex Tape"-Darstellerin ihren runden Geburtstag am vergangenen Dienstag im Nobu-Restaurant in Malibu. Anlässlich dieses großen Meilensteins waren zahlreiche Berühmtheiten zu den Feierlichkeiten eingeladen worden. So war neben Camerons Ehemann Benji Madden (43) und dessen Zwillingsbruder Joel (43) auch seine Frau Nicole Richie (40) vor Ort. Auch Jason Derulo (32) soll vor dem Restaurant gesehen worden sein. Auf der Gästeliste der frischgebackenen 50-Jährigen standen außerdem Judd Apatow (54), Leslie Mann (50) sowie Zoe Saldana (44), ihr Mann Marco Perego (43) und Adele (34).

Während sich die "Easy On Me"-Interpretin hinter einem Regenschirm vor den Paparazzi zu verstecken versuchte, wurde der Gatte der Guardians of the Galaxy-Schönheit dabei gesehen, wie er eine große Geschenkbox aus dem Promi-Hotspot trug. Wenig später überreichte Marco sie dann Benji. Dem Anlass entsprechend hatten sich die geladenen Gäste ordentlich in Schale geschmissen.

Anzeige

Getty Images Nicole Richie und Joel Madden im November 2017

Anzeige

Getty Images Marco Perego und Zoe Saldana im November 2019

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz im April 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de