Hollywoodstar und Vollblut-Mama: Cameron Diaz wird heute 50!

Cameron Diaz (50) wird heute ein halbes Jahrhundert alt – und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. In Hollywood hat sich die Schauspielerin einen Namen gemacht. Dort feierte sie nicht nur Erfolge, sondern fand auch Freunde fürs Leben. Unter anderem Drew Barrymore (47) ist eine enge Vertraute der Blondine. Sie gratulierte ihrer Kollegin bereits liebevoll zu ihrem Ehrentag. Zum 50. Geburtstag blickt Promiflash für euch auf Camerons ereignisreichen Lebensweg!

Zunächst startete die US-Amerikanerin ihre Karriere als Model. Im Jahr 1998 gelang ihr dann aber auch in Hollywood der große Durchbruch – dank der Hauptrolle in der Komödie "Verrückt nach Mary" an der Seite von Ben Stiller (56). Es folgten Erfolgsfilme wie "Gangs of New York", der für satte zehn Oscars nominiert wurde. Im Jahr 2009 wurde sie sogar mit einem Stern am Walk of Fame geehrt. Ihren bis dato letzten Film drehte Cameron 2014. Die Darstellerin war in der Filmadaption des Musicals "Annie" zu sehen, ehe sie die Schauspielerei aufgab, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren.

Denn neben ihren beruflichen Erfolgen scheint der Filmstar auch im Privaten rundum glücklich zu sein. In Benji Madden (43) fand Cameron ihren Mann fürs Leben und heiratete ihn im Jahr 2015. Mit dem Good Charlotte-Gitarristen wurde sie im Dezember 2019 auch zum ersten Mal Mutter. Töchterchen Raddix ist seither der ganze Stolz des Paares. Cameron geht sogar so sehr in ihrer Rolle als Mama auf, dass sie bisher kein Verlangen hatte, je wieder ans Filmset zurückzukehren.

Dabei wären ihre Fans bestimmt überglücklich, sie eines Tages wieder auf der Leinwand zu sehen. Immerhin macht die Beauty auch mit 50 Jahren noch eine Topfigur – und die kommt nicht von ungefähr. Die Hollywood-Berühmtheit achtet streng auf ihre Ernährung und setzt auf Intervallfasten. Auch ihre Haut schont sie inzwischen. Die Mutter einer Tochter greift nur noch selten zu Make-up und findet Gefallen an ihrer Natürlichkeit – und das sieht man Cameron definitiv auch an.

Getty Images Cameron Diaz und Drew Barrymore

Action Press / United Archives GmbH Ben Stiller und Cameron Diaz in "Verrückt nach Mary"

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz, August 2015

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, Schauspielerin

