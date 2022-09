Liebeslied: Jennifer Frankhauser veröffentlicht Song!

Jennifer Frankhauser (30) hat mal wieder einen neuen Song am Start. Die Influencerin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Dabei gerät die werdende Mutter auch immer wieder an ihre Grenzen. Besonders die Hitzewelle machte dem Realitystar zu schaffen. Doch das scheint Jenny nicht davon abzuhalten, weiter an ihrer Gesangskarriere zu arbeiten. Die Promi Big Brother-Teilnehmerin bringt am Freitag ein neues Lied raus.

Auf Instagram teilte die Blondine nur das Cover ihres neuen Songs, der den Namen "Mein Löwe" tragen wird. Jenny liegt hier auf dem Rücken und bedeckt ihre Brüste mit den Händen, während ihr Partner Steffen sich liebevoll über sie beugt und ihr tief in die Augen blickt. "Ich habe dieses Lied extra für Steffen gesungen und ihm zum Geburtstag geschenkt. Ihm hat es auf jeden Fall gefallen, was das Wichtigste ist", erklärte sie zudem.

Auch die Fans sind begeistert – vor allem von dem Cover-Bild der Single. "Wie schön kann ein Pärchen sein. Woooowwww", schrieb eine Followerin verzückt. Ein andere Nutzerin kann ihr da nur beipflichten: "Ihr seid einfach ein Traumpaar. Seht beide Bombe aus. Ein so megaschönes Foto!", schwärmte sie.

Instagram / _steffenkoenig_ Jenny Frankhauser und Steffen König, Januar 2021

Instagram / _steffenkoenig_ Steffen König, Juli 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen König im Juli 2022

