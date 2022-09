Oliver Pocher und Dieter Bohlen treten bei Box-Event auf

Dieter Bohlen (68) und Oliver Pocher (44) sind gemeinsam für ein Box-Event gebucht. Die letzte Veranstaltung dieser Art endete für Oliver mit einem Schlag ins Gesicht, obwohl der polarisierende Comedian nur als Zuschauer zu Gast war. Auch dieses Mal soll Oliver eher am Rande des Geschehens bleiben. Dafür wird Pop-Titan Dieter Bohlen höchstpersönlich in den Ring steigen – aber nicht zum Boxen!

Bei dem "Petkos Beat & Box"-Event soll der Box-Sport und Musik vereint werden. Dafür wird Dieter laut der Ruhr Nachrichten ein Medley seiner größten Hits präsentieren, während Oliver die Show moderieren soll. Die Veranstaltung findet am 16. September in Oberhausen in der Rudolf Weber-Arena statt. Im Ring wird unter anderem Shefat Isufi antreten, um seinen Weltmeisterschaftsgürtel im Halbschwergewicht gegen den Kanadier Ryan Ford zu verteidigen.

Damit Oliver diesen Abend unbeschadet übersteht, soll er neben dem ausreichenden Sicherheitspersonal von zwei zusätzlichen Sicherheitsleuten begleitet werden. Dies versicherte der Veranstalter Alexander Petkoviv Bild. So soll ein erneuter tätlicher Angriff auf den Entertainer vermieden werden. Während des Boxkampfes von Felix Sturm (43) im März schlug Fat Comedy diesem mitten ins Gesicht. Dieser fürchtete zunächst bleibende Schäden und forderte von seinem Angreifer 100.000 Euro Schmerzensgeld.

Dieter Bohlen bei DSDS

Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Oliver Pocher, Comedian

