Skurril: Deswegen wurde Sharon Stone von Freund verlassen

Sharon Stone (64) gibt ehrliche Einblicke in ihr Liebesleben. In den vergangenen Jahren wurden der Hollywood-Schönheit immer wieder Romanzen nachgesagt. So spekulierten die Fans im vergangenen Jahr, dass sie den 38 Jahre jüngeren Rapper RMR daten würde. Damals dementierte sie die Gerüchte jedoch lachend. Jetzt verriet Sharon, dass sie kürzlich tatsächlich in einer Beziehung war – von ihrem Liebsten jedoch aus einem skurrilen Grund abserviert wurde.

In einem Interview mit Vogue Arabia sprach die "Basic Instinct"-Darstellerin über ihre letzte Beziehung und darüber, wieso diese ein Ende gefunden hatte. So begann die 64-Jährige zu erzählen, dass ihr jüngerer Freund sie sitzen gelassen habe: Er habe sich von der Schauspielerin getrennt, weil sie sich nicht mit Botox behandeln lassen wollte. Als er sie fragte, ob sie sich Botox-Eingriffen unterziehe, habe sie ihm nur schlicht geantwortet: "Es wäre wahrscheinlich wirklich gut für dein Ego und meins, wenn ich das täte". Danach habe sie ihren Freund nur noch ein weiteres Mal gesehen. "Er war dann nicht mehr daran interessiert, mich zu sehen", erinnerte sich Sharon zurück.

Die in Pennsylvania geborene Beauty hatte allerdings zugegeben, in der Vergangenheit durchaus Botox und Filler benutzt zu haben. Mittlerweile habe sie dies aber längst aufgegeben, da sie nach einem Schlaganfall über 300 Injektionen bekommen habe, um die betroffene Seite ihres Gesichts wiederherzustellen. Dadurch hätten sich solche Eingriffe für sie von einem "süßem Luxus zu einer Art massiver, schmerzhafter neurologischer Notwendigkeit" entwickelt.

Sharon Stone, Schauspielerin

Sharon Stone im Februar 2022

Sharon Stone beim Filmfestival in Cannes 2022

