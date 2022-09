Diese Dinner-Regeln der Queen dürfen nicht gebrochen werden!

So streng ist die Queen (96) während des Essens wirklich! Statt außergewöhnlichen und extravaganten Menüs setzt die Monarchin auf einfache britische Gerichte mit Fleisch, Fisch und Gemüse. Dabei achtet das königliche Oberhaupt nicht nur bei offiziellen Veranstaltungen und Staatsbanketten penibel auf jedes kleine Detail – auch bei alltäglichen Abendessen gibt es für die Queen feste Regeln, an die sie und ihre Familie sich halten müssen!

Während eines Interviews in der Talkshow "This Morning" verriet der frühere britische Politiker Gyles Brandreth (74), welche Regeln der Queen während des Abendessens am wichtigsten sind: "Eines der Dinge, die sie am Tisch mit ihren Enkeln und sogar Urenkeln nicht zulässt, sind Telefone beim Essen. Sie mag ein formelles Essen", erzählte Gyles. Aber das ist nicht die einzige Vorschrift: "Man muss anständig am Tisch sitzen und darf auf keinen Fall mit offenem Mund essen", fügte der Politiker hinzu.

Von diesen Regeln abgesehen, ist es dem britischen Oberhaupt zudem wichtig, sich an eine Tradition seines Urgroßvaters zuhalten: "Es gibt keine Fischmesser mehr in königlichen Palästen, seit Edward VII. sie als 'sehr gewöhnlich' bezeichnete", verriet der Autor Thomas Blaikie in seinem Buch "What A Thing To Say To The Queen".

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

