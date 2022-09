Event-Zoff: Aleks Petrovic hat Walentina Doronina ausgeladen

Was geht hier ab? Heute Abend soll in Oberhausen eine fette Party stattfinden, bei der Aleksandar Petrovic (31) einen ganzen Haufen Reality-TV-Stars zusammengetrommelt hat: Er hat unter anderem Michelle Daniaux oder auch Katharina Wagener (27) eingeladen. Doch eine Person hat für den Ex on the Beach-Star offenbar auf seinem Event nichts zu suchen: Aleks stellte deutlich klar, dass er Walentina Doronina höchstpersönlich ausgeladen hat!

In ihrer Story verkündete die Are You The One – Reality Stars in Love -Bekanntheit noch, dass sie sich auf die Party freue. Daraufhin meldete sich Aleks zu Wort und lud sie aus. Gegenüber Promiflash erklärte er daraufhin: "Der Grund meiner Ausladung ist, dass ich sie persönlich nicht leiden kann." Zudem hatte sie schon Stress sowohl mit ihm als auch mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (30), was für ihn ein absolutes No-Go ist.

Des Weiteren war der Love Island-Teilnehmer erschüttert, wie viele Absagen er von den Stars bekam, als sie hörten, Walentina würde zu der Party kommen. "Als sie das Posting gemacht hat, dass sie auf mein Event kommen wird, habe ich direkt acht Absagen von TV-Promis erhalten, die vorher zugesagt hatten", fuhr Aleks fort und begründete damit, warum er in seiner Instagram-Story so gegen sie austeilte.

