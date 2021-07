Christina Dimitriou (29) und Aleksandar Petrovic (30) schwelgen in Erinnerungen! Seit der ersten Ex on the Beach-Staffel sind die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und der Love Island-Hottie ein Paar. Sie kannten sich schon vor der Sendung, doch erst als Aleks seiner Liebsten überraschend nachreiste, um ihr zu zeigen, wie ernst es ihm ist, kamen sie zusammen. Und nun schweben die beiden schon seit einem Jahr auf Wolke sieben.

In seiner Instagram-Story teilte der Muskelmann jetzt eine Reihe von "Ex on the Beach"-Clips, die ihr Wiedersehen im TV zeigen. "Vor genau einem Jahr habe ich alles Erdenkliche getan, um dein Herz bei 'Ex on the Beach' zu erobern", schrieb er. Er habe keine Gage verlangt, die Reisekosten selbst tragen wollen und hätte auch auf Sendezeit verzichtet. "Ich wollte nur am letzten Tag in die Villa, mir Christinas Hand nehmen und mit ihr die Villa als Paar verlassen", ließ er den Beginn ihrer Liebe Revue passieren.

Sie hätten seitdem Höhen und Tiefen gehabt. Damit spielt der Influencer unter anderem wohl auf die gemeinsame Teilnahme bei #CoupleChallenge an. Dort flogen zwischen den Turteltauben zeitweise ordentlich die Fetzen. "Aber wir haben immer zusammen gehalten", betonte er weiter. Das Jubiläum feiern sie übrigens mit einem Urlaub in Christinas Heimat Griechenland.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitrou im November 2020

TVNOW Christina und Aleks bei "Ex on the Beach"

