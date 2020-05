Wird Kristen Wiig (46) etwa bald Mutter? Die Komikerin hat ihre Fans erst vor wenigen Monaten mit einer schönen Nachricht überrascht: Sie soll sich mit ihrem Langzeitfreund Avi Rothman verlobt haben. Wann die beiden vor den Traualtar treten wollen, ist bisher noch nicht bekannt. Aber möglicherweise gibt es bei der "Brautalarm"-Darstellerin mittlerweile ja schon die nächsten süßen Neuigkeiten: Kristen hat Andeutungen gemacht, dass sie schwanger sein könnte.

In der neuesten Folge von Saturday Night Live, einer Special-Folge zum Muttertag, hielt die 46-Jährige zur Verabschiedung einen kleinen Monolog: "Ich weiß nicht, ob ich meine Mutter in den ersten 45 Jahren meines Lebens wirklich wertgeschätzt habe. Aber in diesem Jahr bin ich besonders dankbar für ihre Ratschläge, ihre Liebe. Ich bin so dankbar für all die Dinge, die sie mir beigebracht hat, wie zum Beispiel mich darauf vorzubereiten, selbst eine Mutter zu sein." Will Kristen damit etwa andeuten, dass sie und Avi bald zu dritt sind? Bisher hat sich die Schauspielerin noch nicht weiter zu dieser Anspielung geäußert.

Stattdessen nutzte sie die Gelegenheit, um ihrer Mutter in der Show zum Muttertag zu gratulieren: "Leider kann ich an diesem Muttertag, wie wahrscheinlich viele von euch, nicht bei meiner Mama sein. Deshalb hoffe ich, es ist in Ordnung, wenn ich ihr sage, dass ich sie liebe."

Getty Images Avi Rothman, Schauspieler

Getty Images Kristen Wiig bei den Governors Awards, 2017

Getty Images Kristen Wiig beim Film Festival in Venedig, 2017



