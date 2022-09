Halbes Jahr geheim: Cedric Beidinger und Hanna sind zusammen

Endlich können sie ihre Liebe offiziell machen! Zuletzt suchte Cedric Beidinger bei Ex on the Beach nach der großen Liebe – und traf auf dieser Reise auch auf seine Ex-Freundinnen. Doch so wirklich fündig wurde er erst nach der Show. Denn in Hanna Annika (24) scheint er sein Herzblatt gefunden zu haben! Jetzt dürfen sie ihre Liebe endlich öffentlich machen und Promiflash verraten die beiden: Cedric und Hanna spielten schon ganz schön lange ein Versteckspiel!

Fans munkelten bereits, dass zwischen den beiden Realitystars etwas laufen könnte – des Öfteren wurden sie zusammen gesehen. Doch nun ist die Katze endlich aus dem Sack! "Wir sind seit Ende April ein Paar, davor haben wir uns einige Wochen kennengelernt. Wir haben unsere Beziehung knapp ein halbes Jahr geheim gehalten", verriet Cedric im Interview mit Promiflash. Das lag vor allem an der vergangenen Show "Ex on the Beach", an der der #CoupleChallenge-Teilnehmer mitgemacht hat.

Nun sind Cedric und Hanna heilfroh, dass sie ihre Liebe nicht mehr geheimhalten müssen. "Wir sind sehr glücklich", schwärmten sie und Cedric betonte, wie harmonisch die Beziehung sei: "Klar gibt es die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, aber das ist auch ganz normal. Wir haben uns noch nie gestritten."

Event "Doing the lit Social-Media-Shit" Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Cedric Beidinger und Hanna Annika

Cedric Beidinger und Hanna Annika, TV-Bekanntheiten

