Johnny Depp hat Kate Moss Diamanten aus seinem Po geschenkt

Johnny Depp (59) hat ein Geschenk für seine Liebste an einem außergewöhnlichen Ort versteckt. In den 1990er-Jahren war der Fluch der Karibik-Schauspieler mit dem Supermodel Kate Moss (48) zusammen. Auch wenn die beiden sich damals nicht im Guten trennten, scheint sie nun eine Freundschaft zu verbinden. Immerhin sagte Kate kürzlich sogar vor Gericht für ihren Ex aus. Jetzt plauderte die Blondine allerdings ein weiteres intimes Detail aus der Beziehung aus.

In einem YouTube-Video setzte sich das Supermodel mit der britischen Vogue für die neueste Ausgabe von Life In Looks mit ihren vergangenen Outfits auseinander. Während der Analyse eines Looks von den CFDA Fashion Awards in New York City aus dem Jahr 1995 erinnerte sich die 48-Jährige an das perlweiße Slip-Kleid von John Galliano (61), das sie von dem Designer geschenkt bekommen hatte und erklärte: "Es ist mein Lieblingskleid. Er schenkte es mir zu meinem 21. Geburtstag."

Doch auch ein Accessoire stach Kate direkt ins Auge: eine Diamant-Halskette. Sie verriet, dass Johnny ihr die funkelnde Schönheit geschenkt hatte und gestand: "Es waren die ersten Diamanten, die ich je besaß." Während sie den Moment beschrieb, in dem er sie ihr schenkte, plauderte sie aus: "Wir gingen zum Abendessen aus und er sagte: 'Ich habe etwas in meinem Hintern, kannst du mal schauen?' Und ich sagte: 'Was?' Ich steckte meine Hand in seine Hose und zog eine Diamant-Halskette heraus. Diese Diamant-Halskette."

Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998

RETNA PICTURES Kate Moss mit der Diamant-Kette, die Johnny Depp ihr geschenkt hat

RETNA PICTURES Johnny Depp und Kate Moss bei der Filmpremiere von "Don Juan de Marco"

