Hat der Prozess Kate Moss (48) und Johnny Depp (58) wieder näher zusammengebracht? In den vergangenen Wochen stand der Fluch der Karibik-Star mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) wegen einer Verleumdungsklage vor Gericht. Als Zeugin wurde dabei unter anderem auch das Laufstegmodel befragt, mit der er in den 1990er-Jahren zusammen war. Vor der Urteilsverkündung wurden die beiden gemeinsam beim Feiern gesichtet. Ein Insider verrät jetzt, wie das Verhältnis der beiden weitergehen könnte.

Das Ex-Paar ist nach seiner Trennung 1997 zwar nicht gerade im Guten auseinandergegangen, aber mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben. Besonders in den letzten Wochen, die für den Schauspieler aufgrund des Prozesses sehr schwer waren, hätten sich die beiden wieder angenähert. Gegenüber HollywoodLife verriet ein Insider, der dem Schauspieler sehr nahestehen soll: "Johnny ist sehr froh, dass sie wieder in sein Leben getreten ist, und er würde gerne weiterhin mit ihr befreundet sein und mit ihr in Kontakt bleiben". Sie sei ein guter Mensch und sehe scheinbar das Gute in ihm, versicherte Johnnys Vertrauter.

Wie die Quelle verriet, war Kates Erscheinen bei Johnnys Konzert eine Überraschung und er wusste nicht, dass seine Ex auch da sein würde. Die beiden unterhielten sich innig und er zeigte sich sichtlich froh, dass sie da war. Auch nach dem Auftritt des Schauspielers soll das Ex-Paar noch ausgiebig auf der After-Party zusammen gefeiert haben.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Kate Moss, Mai 2022

Anzeige

©2006 RAMEY PHOTO Kate Moss und Johnny Depp im Jahr 1995

Anzeige

Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de