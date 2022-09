Tochter Miley spielt Friseur: Anne Wünsches Haare sind ab!

Anne Wünsche (31) hatte Bock auf eine Veränderung – und Tochter Miley war zur Stelle! Eigentlich hat sich das Leben der Influencerin in den vergangenen Wochen schon sehr verändert. Denn sie ist zum dritten Mal Mama geworden. Ihre beiden Töchter Juna und Miley durften sich über einen Bruder freuen. Trotzdem wollte die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin noch was Neues: Anne bekam ein Umstyling von ihrer Tochter!

In ihrer Instagram-Story zeigte sie das Spektakel. Anne hielt ein Stück Pappe an ihren Hinterkopf, damit Miley an der Kante entlang schneiden konnte. "Sie freut sich, ich habe ein bisschen Angst und sonst machen wir danach einfach eine Glatze, wenn es nichts wird, ist egal", lachte Anne. Und dann wurde es ernst: Die Haare der Dreifach-Mama waren plötzlich ein ganz schönes Stück kürzer!

Aber Anne gefällt das Ergebnis total! "Ich muss noch ein bisschen drüber korrigieren, aber Miley hat es jetzt gemacht – und ich lieb's!", strahlte sie in die Kamera. Nun trägt sie einen blonden Longbob – und auch Miley scheint zufrieden mit ihrem Werk zu sein. Glücklich hüpfte sie auf und ab.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) und Tochter Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Tochter Miley an deren 7. Geburtstag, Juli 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2022

